В Красноярске задержали двух сотрудников ГИБДД

Следователи завели уголовное дело на двух сотрудников Госавтоинспекции Красноярска. Им и еще двум горожанам инкриминируют получение взяток организованной группой.

Дело возбуждено по материалам отдела собственной безопасности краевого управления МВД, проинформировали в региональном главке СК.

По версии правоохранителей, минувшей весной старший инспектор дорожной полиции разработал схему незаконного получения денег за регистрационный учет автомобилей, не соответствующих техническим требованиям. Подельниками стали еще один инспектор и двое знакомых красноярцев, которые подыскивали клиентов.

Фигуранты дела задержаны, у них дома и в автомобилях проведены обыски. Следователям предстоит установить сумму взяток.