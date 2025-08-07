Несколько взрывов раздались в Новороссийске

Telegram-канал SHOT заявляет, что жители Новороссийска зафиксировали несколько взрывов в городе.

Как указывает канал, согласно предварительным данным, в городе и его районе силы ПВО сбивают беспилотники и безэкипажные катеры ВСУ.

Очевидцы заявляют, что звуки взрывов раздались примерно в 04:00. Помимо них в городе также была слышна сирена.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Краснодарского края фрагменты беспилотника упали в поле и на территорию элеватора, в результате чего произошло возгорание.