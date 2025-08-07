На Камчатке депутата осудили на шесть лет за коррупцию

Бывший заместитель главы Елизовского городского поселения Камчатского края Леонид Богратеон приговорен к шести годам колонии общего режима за коррупционное преступление.

Как установили следствие и суд, 34-летний чиновник, временно исполняя обязанности главы муниципалитета, издал незаконные распоряжения, позволившие ему похитить более 1 млн рублей бюджетных средств.

Суд также запретил осужденному в течение двух лет занимать должности, связанные с управленческими функциями. Кроме того, как уточнили в прокуратуре края, Богратеон незаконно премировал своего начальника Артема Гаглошвили, находившегося под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор агенту СБУ за подготовку теракта в Москве.