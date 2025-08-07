Россиянам раскрыли серьезную причину отказа в наследстве

Полное отсутствие общения с отцом является основанием для отказа в наследстве. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ, которое есть в распоряжении журналистов РИА Новости.

© Lenta.ru

Поводом для такого формирования судебной практики стало дело жительницы Новокузнецка Кемеровской области. Ее родители развелись. Сначала отец общался с ней и даже платил алименты, но потом у него появилась другая семья. Общаться родственники стали все реже, а затем и вовсе перестали.

Жительница южной столицы Кузбасса узнала, что отец переехал в Москву, а в 2022 году — о его смерти. Она обратилась к нотариусу для принятия наследства, однако женщине было отказано, поскольку с момента кончины отца прошло полгода и наследство уже поделили между его женой и сыном.

Это не устроило истца и она обратилась в суд, где требовала восстановить срок и выделить ее долю в наследстве, которое состояло из трех квартир и трех банковских счетов. Суды трех инстанций встали на ее сторону, но в итоге все решения отменил Верховный суд РФ.

Как говорится в определении, удаленность проживания от отца не является уважительной причиной для пропуска срока наследства. Новокузнечанка могла проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти, чтобы реализовать свои наследственные права в законные сроки.

Теперь дело направлено на новое рассмотрение с указанием учесть позицию высшей судебной инстанции.

Ранее россиянам рассказали об отсутствии обязательства платить налог с продажи жилья, если квартира получена в наследство. В июле Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи.