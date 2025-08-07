В Китае из-за разрыва троса на подвесном мосту погибли люди

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошла трагическая авария на туристическом объекте, унесшая жизни пяти человек. Еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел в среду вечером в уезде Монголкюре (Чжаосу), сообщает отдел пропаганды парткома Или-Казахского автономного округа в WeChat.

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По предварительным данным, причиной происшествия стал разрыв троса подвесного моста, из-за чего конструкция накренилась и люди упали вниз. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Власти временно закрыли туристическую зону для посетителей. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий трагедии и расследованию ее причин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.