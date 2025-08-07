МВД назвало три фразы, по которым можно распознать псевдоброкеров

Сотрудники МВД России назвали три ключевые фразы, по которым можно распознать мошенников, выдающих себя за брокеров. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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Согласно материалам ведомства, аферисты чаще всего используют выражения: «зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании», «следите за своими инвестициями по ссылке» и «оплатите страховой взнос за инвестиции».

Эксперты предупреждают, услышав подобные предложения, следует немедленно прекратить общение. Ранее в МВД уже обращали внимание на псевдоброкеров, которые заманивают жертв обещаниями легкого пассивного дохода.

Схема обмана стандартная, сначала мошенники убеждают перевести деньги на сомнительный сайт, затем демонстрируют фальшивый рост доходности, но под разными предлогами блокируют вывод средств, требуя новых платежей.

Ранее сообщалось, что россиянка совершила разбойные нападения по указке телефонных мошенников.