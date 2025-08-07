"Известия": нейросети упростили работу киберпреступникам
Хакеры научились взламывать пароли от сервисов и соцсетей россиян за несколько секунд благодаря нейросетям. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал генеральный директор Start X, резидент бизнес-клуба "Кибердома" Сергей Волдохин. Он утверждает, что злоумышленники используют спецпрограммы, которые были обучены на миллионах украденных паролей из утечек персональных данных.
Нейросети уже знают, что большинство людей используют похожие приемы при создании паролей, например, заменяют "a" на "@" или добавляют символ "!".
На основе этой информации искусственный интеллект создает большой список возможных паролей и загружает их в программы для перебора.
"В итоге простой пароль из восьми символов (буквы и цифры) взламывается за считанные секунды, а более сложный пароль из 12 символов может быть раскрыт за несколько часов, — рассказал Волдохин.
Чтобы защитить себя от взлома аккаунтов, опрошенные изданием эксперты советуют придумывать уникальные пароли для каждого сервиса, регулярно их менять, а также использовать для этого менеджеры паролей. Также следует подключить двухфакторную аутентификацию, используя для этого приложения-генераторы кодов или аппаратные ключи.
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