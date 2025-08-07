Нейросети упростили работу киберпреступникам

Хакеры научились взламывать пароли от сервисов и соцсетей россиян за несколько секунд благодаря нейросетям. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал генеральный директор Start X, резидент бизнес-клуба "Кибердома" Сергей Волдохин. Он утверждает, что злоумышленники используют спецпрограммы, которые были обучены на миллионах украденных паролей из утечек персональных данных.

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Нейросети уже знают, что большинство людей используют похожие приемы при создании паролей, например, заменяют "a" на "@" или добавляют символ "!".

На основе этой информации искусственный интеллект создает большой список возможных паролей и загружает их в программы для перебора.

"В итоге простой пароль из восьми символов (буквы и цифры) взламывается за считанные секунды, а более сложный пароль из 12 символов может быть раскрыт за несколько часов, — рассказал Волдохин.

Чтобы защитить себя от взлома аккаунтов, опрошенные изданием эксперты советуют придумывать уникальные пароли для каждого сервиса, регулярно их менять, а также использовать для этого менеджеры паролей. Также следует подключить двухфакторную аутентификацию, используя для этого приложения-генераторы кодов или аппаратные ключи.

6 августа в МВД России предупредили о новой мошеннической схеме с использованием QR-кодов, через которые пользователям предлагают подключиться к Wi-Fi в кафе или других общественных местах.