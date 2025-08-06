Буйвол убил американского миллионера

В южноафриканской провинции Лимпопо был убит американский миллионер Эшер Уоткинс — мужчину забодал буйвол во время сафари. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что Уоткинс охотился на самца африканского буйвола, вес который достигал почти 1,5 тонны. В какой-то момент животное заметило охотника и атаковало его рогами.

«В воскресенье во время охотничьего сафари в провинции Лимпопо в Южной Африке Эшер был смертельно ранен в результате внезапного и ничем не спровоцированного нападения огромного буйвола», — сообщает издание.

Как сообщает издание, погибший считал охоту частью сохранения дикой природы. При этом компания-организатор сафари, пообещала всяческую поддержку семье Уоткинса.