В МВД предупредили о мошенниках, подделывающих сайты моргов

Суд в Санкт-Петербурге заблокировал несколько фишинговых страничек, имитирующих сайты моргов. Однако аферисты могут создать их повторно, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

Отмечается, что мошеннические сайты собирали ФИО, телефоны, адреса электронной почты граждан через ложные формы заявок.

В МВД предупредили, что злоумышленники легко подделывают дизайн сайтов, поэтому всегда нужно перепроверять контакты организации через официальные источники, прежде чем вводить любые персональные данные.

Кроме того, стоит насторожиться, если отправить какие-либо данные требуют "срочно".