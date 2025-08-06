Стала известна личность стрелка, устроившего стрельбу на военной базе в США

Стрелком, ранившим пять солдат на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, оказался их сослуживец. Об этом сообщает ABC со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрельбу на базе Форт-Стюарт.

«Пятеро военнослужащих были ранены сослуживцем в результате стрельбы на территории военной базы Форт-Стюарте», — сообщили источники ABC.

Отмечается, что стрелка уже задержали, никакой угрозы для гражданского населения нет.

Известно, что двое из пяти пострадавших солдат были доставлены в больницу. Их состояние не раскрывается.

Согласно информации ABC, президент США Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. Обстоятельства произошедшего и мотивы стрелка выясняются.