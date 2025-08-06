На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный начал стрельбу на военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

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Отмечается, что военный объект был временно закрыт. Информации о возможных пострадавших пока не поступало. Мотивы стрелка также пока неизвестны.

Как рассказал полковник Энджел Томко, в данный момент на базе ведется расследование инцидента.

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию, но мы можем подтвердить инцидент со стрелявшим», — рассказал он.

Ранее массовая стрельба произошла в американском баре.