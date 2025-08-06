На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл огонь на американской военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия, военный объект был частично закрыт. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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"В настоящее время мы оцениваем ситуацию, но мы можем подтвердить инцидент со стрелявшим", - приводит агентство слова подполковника Энджела Томко.

Информация о пострадавших в результате инцидента и его причинах пока не приводится.

Форт-Стюарт, указывает агентство, является одной из крупных американских баз, на ней размещаются несколько тысяч военных. В январе сообщалось, что в результате инцидента с транспортным средством в ходе прохождения военной подготовки на базе погибли двое военных.