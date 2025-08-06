На теплоходе «Лев Толстой» произошло массовое отравление

Массовое отравление произошло на борту теплохода «Лев Толстой», курсирующего по маршруту «Москва — Казань — Москва». Об этом сообщает «Shot Проверка».

© Wikipedia

По данным канала, на тошноту, рвоту, головокружение и температуру пожаловались десятки туристов. При этом первые симптомы заболевания появились у них еще в середине круиза.

Известно, что судно принадлежит компании «Водоходъ». Причины произошедшего выясняются.

Напомним, что данный случай вспышки кишечной инфекции на круизных лайнерах в 2025 году является не первым. Ранее массовые отравления произошли на теплоходах «Николай Карамзин», «Леонид Красин» и «Михаил Булгаков».