В Крыму у Генуэзской крепости произошел ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел в районе Генуэзской крепости в городе Судак. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем — брошенный окурок. К моменту прибытия пожарных площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

«Возгорание полностью ликвидировано на площади 2000 квадратных метров», — говорится в тексте.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек и шесть единиц техники.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.