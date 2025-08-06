Появились кадры схода селя на склоне Эльбруса. Сообщение о сходе селя на южном склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров поступило в 15:30.

«По сходу потока повреждений инфраструктуры объектам туристического кластера нет. Люди также не пострадали», — сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Там напомнили, что в настоящее время в республике пиковый период селевой опасности из-за повышения температуры и увлажнения воздуха.

«Связанно это с повышением температуры и увлажнением воздуха, что способствует активизации экзогенных процессов», — указали в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что 21 и 31 июля в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошли два селя. Один из них повредил опору моста на федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус, а другой — водоснабжение части города. Кроме того из-за угрозы схода селя эвакуировали жителей микрорайона Герхожан.