Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета

В Гане в результате крушения военного вертолета скончался министр обороны страны Эдвард Оман Боама. Об этом сообщает портал Pulse Ghana со ссылкой на начальника генштаба Джулиуса Дебру.

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Кроме Боамы, на борту вертолета находились министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед, экс-министр продовольствия Самуэль Сарпонг, бывший кандидат в депутаты Самуэль Абоагье, заместитель координатора по национальной безопасности Альхаджи Муниру Мохаммед и три члена экипажа. Никто из них не выжил.

Крушение произошло в регионе Ашанти. Вертолет Z-9 направлялся на форум, посвященный добыче полезных ископаемых, но в определенный момент пропал с радаров. Причина авиакатастрофы выясняется.

Президент Ганы Джон Драмани Махама принес соболезнования родственникам погибших.