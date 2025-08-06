Американского миллионера на охоте забодал буйвол, пишет Metro.

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Инцидент произошел, когда Эшер Уоткинс из Техаса охотился в Африке на самца буйвола весом 1,3 тонны. По данным СМИ, животное неожиданно бросилось на охотника со скоростью около 56 км/ч, несмотря на сопровождение профессионального охотника и следопыта. Удар был настолько сильным, что американец отлетел на несколько метров. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли ему помочь.

Уоткинс был заядлым охотником и считал охоту важной частью сохранения дикой природы. Его профили в социальных сетях наполнены фотографиями с трофеями — горными львами, антилопами и дикими птицами. В 2022 году он хвастался в посте из Аргентины, что за три дня подстрелил тысячи голубей вместе с друзьями.

Компания, организовавшая сафари, заявила, что оказывает всестороннюю поддержку семье Уоткинса, включая помощь в транспортировке тела в США и психологическую поддержку.