Стало известно о задержании двух россиянок за продажу смертельной опасной чачи

Полицейские задержали двух жительниц Краснодарского края за продажу алкоголя, от употребления которого умерли три человека. Об этом сообщили в региональном МВД.

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Ранее сообщалось, что количество пострадавших от паленой чачи в Адлере увеличилось до восьми. Все жертвы купили кустарный алкоголь в одной палатке на рынке.

В телеграм-каналах также отмечалось, что силовики навестили рынок, где туристы покупали домашний алкоголь, однако торговцы уже успели основательно почистить склады со своей продукцией.

В продаже отравленной партии подозревают 60-летнюю местную жительницу, которая торгует спиртным уже 30 лет. Семья погибших из Подмосковья брала у нее вино и чачу регулярно, в том числе на подарки.

Ранее бывший директор центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил «МК», что нелегальный рынок алкоголя в России существует сам по себе. Он отметил, что проблема не решается все 30 постсоветских лет, и она не имеет решения.