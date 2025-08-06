Задержан водитель, прокативший инспектора на подножке

Водителя, прокатившего на подножке кабины грузовика инспектора Ространснадзора, задержали в Тамбовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в Знаменском районе Тамбовской области.

«Когда сотрудник Ространснадзора поднялся на подножку кабины для проверки документов, находившийся за рулем мужчина неожиданно начал движение и таким образом проехал несколько километров, подвергая инспектора смертельной опасности», — написала Волк.

По ее словам, водителя оперативно задержали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области отметили, что им оказался житель Дагестана. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья. Известно, что инспектор Ространснадзора не пострадал.