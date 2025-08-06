Блогер погиб во время челленджа

TikTok-блогер утонул во время челленджа с водой. Запись трансляции попала в соцсети.

Для исполнения челленджа мужчина наполнил водой большую пластиковую бочку, после чего нырнул в нее головой вниз. Однако, вынырнуть он уже не смог — узкое пространство не позволило мужчине развернуться к поверхности. В итоге, мужчина погиб прямо на глазах у своих зрителей.

При этом, запись трансляции с моментом смерти попала в соцсети. На кадрах можно увидеть, как мужчина погружается в воду, после чего исчезает. Какое-то время зрители в чате подшучивают над блогером, но в итоге начинают беспокоиться за жизнь стримера.

Ранее во время установления рекорда погиб автогонщик из США Крис Рашке — мужчина разогнался до 457 км/ч, после чего не справился с управлением и перевернулся.