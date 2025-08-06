Два человека погибли в Сочи из-за отравления чачей

Два человека погибли и еще один пострадал из-за отравления чачей в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал родственник погибших, напиток был куплен на рынке в Адлере. По его словам, туристы прибыли в Сочи из Подмосковья. Перед отдыхом на природе семья из трех человек купила чачу, но уже на следующий день им всем стало плохо.

«В четверг они, получается, выпили ее, а в пятницу им стало плохо. Их доставили в больницу и почти сразу в реанимацию положили. А потом в течение трех дней один за одним умерли, кроме жены дяди моего», — рассказал он.

При этом мужчина утверждает, что он знает еще несколько подобных историй, когда люди умирали после употребления алкоголя, купленного на том же рынке. В данный момент к ситуации подключилась полиция — следователи организовали проверку по факту инцидента.

Ранее эксперт заявил, что самодельная чача может быть смертельно опасна.