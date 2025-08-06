Бывшего министра транспорта российского региона освободили в зале суда

В Самаре в зале суда освободили экс-министра транспорта области Пивкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он признан виновным по статье 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») УК РФ.

По данным агентства, Пивкина арестовали в июне 2024 года. Следствие установило, что бывший глава регионального Министерства транспорта превысил служебные полномочия при заключении государственного контракта на капитальный ремонт автодороги Самара-Новокуйбышевск стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

При проведении процедуры закупки заявки подали несколько компаний, но Пивкин дал указание своему заместителю заключить контракт с самарской фирмой. После проверки антимонопольной службы результаты конкурса пересмотрели и заключили госконтракт с компанией из Чувашии.

Также следствие считает, что Пивкин якобы потребовал от учредителя одной из компаний не поставлять победителю асфальтобетонную смесь для выполнения контракта.

Суд признал бывшего министра виновным по статье о воспрепятствовании законной предпринимательской. Ему назначили штраф в размере 480 тысяч рублей, а также лишили на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако с учетом положения статьи 72 («Исчисление сроков наказаний и зачет наказания») УК РФ Пивкин был освобожден от штрафа.

Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что арестованный экс-министр транспорта российского региона отказался признать вину.