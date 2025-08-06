В Костроме будут судить виновных в смерти шестилетней девочки

Костромские следователи направили в суд уголовное дело по обвинению мужчины и его знакомой в смерти малолетнего ребенка.

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Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 38-летний обвиняемый оставил свою шестилетнюю дочь, нуждающуюся в постоянном уходе и контроле, на попечение своей 36-летней знакомой.

С марта по май 2024 года, находясь за пределами Костромской области, мужчина не принял мер по оказанию помощи ребенку, которая страдала от хронического заболевания. Его знакомая, которая жила вместе с девочкой, видя явное ухудшение ее здоровья, не обратилась в больницу, а оставила ее дома одну. В результате 21 мая 2024 года девочка умерла.

Отец ребенка и его знакомая обвиняются в причинении смерти по неосторожности. В областной прокуратуре добавили, что мужчине, кроме того, предъявлено обвинение в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением, а женщине - в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Свердловский районный суд Костромы.