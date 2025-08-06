Рабочему оторвало голову в Великом Новгороде

Прокуратура региона проводит проверку по факту гибели мужчины из-за травмы головы на производстве по переработке макулатуры в Великом Новгороде.

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Предварительно, 6 августа на территории предприятия в Великом Новгороде во время проведения работ на станке по прессованию отходов бумаги мужчина получил травму головы, в результате которой умер на месте ЧП поделились подробностями в надзорном ведомстве.

По информации РИА Новости, мужчине на производстве оторвало голову.

Прокуратура области организовала проверку по факту гибели мужчины при проведении работ по прессованию макулатуры.

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Ведомство оценит соблюдение требований законодательства об охране труда в ходе выполнения работ.