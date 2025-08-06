Увеличилось количество жертв, употреблявших паленую чачу в Краснодарском крае

До восьми выросло количество пострадавших от паленого алкоголя, купленного на рынке Казачий в поселке Сириус Краснодарского края. Торговцы катанкой еще неделю продавали ее после первого отравления, пишет тг-канал Kub Mash.

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Стало известно о двух погибших туристках из Челябинска. Они увезли спиртное с собой. После употребления дома женщин госпитализировали в больницу, но они скончались. В крови обнаружили те же токсины, что и у других пострадавших.

Ранее сообщалось о погибших туристах из Сочи. Они выпили алкоголь перед отъездом домой. Жена скончалась сразу, мужа увезли в больницу. Но по дороге он умер в карете скорой. У пары остались двое дочек 4-х и 14-ти лет.

Нашлись продавцы смертельной чачи на российском курорте

А 30 июля пострадала семья из 4 человек. Жители купили алкоголь и уехали жарить шашлык. Откачать удалось только одного из них. Трое скончались. У всех в крови был обнаружен одинаковый токсин.

Правоохранители нагрянули на рынок только вчера. Известно о задержании 60-летней торговки, у которой предположительно покупали жертвы опасный алкоголь. По словам местных продавцов, производители смертельного пойла избавились от суррогата еще 3 августа.