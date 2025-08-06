Врачам не удалось спасти россиянку, которую три недели назад в Испании ударила молния

В Испании врачи не смогли спасти россиянку, которую ударила молния в Валенсии.

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Об этом сообщает издание Las Provincias.

«‎Гражданка России и жительница Кабаньяля, была госпитализирована в Hospital Clínico Universitario, ее не стало несколько дней назад», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что во время непогоды женщина пыталась укрыться под деревом неподалеку от яхтенной пристани. В этот момент в нее попала молния. Ее доставили в больницу в критическом состоянии. Также пострадала ее 22-летняя дочь, которая передвигалась в инвалидной коляске после операции. Однако травмы девушки оказались менее серьезными.