В Приморье сошли с рельсов 18 вагонов с углем

В Приморье на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в среду с рельсов сошли 18 вагонов с углем, которые следовали в составе поезда из 63 вагонов.

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Стало известно, что опрокидывания вагонов допущено не было. В результате происшествия обошлось без пострадавших, а причиненный ущерб устанавливается.

Как сообщает приморская транспортная прокуратура, по факту ЧП проводится проверка, на месте работает заместитель транспортного прокурора региона Вадим Исаев.