Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 в 213 км от Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Афтершок произошёл в 13:35 мск. Очаг зафиксирован на глубине 39 км в Тихом океане.

В 08:01 мск сейсмологи зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 6,0.

Член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков выразил мнение, что тектонический сдвиг земных плит продолжится после землетрясения на Камчатке.