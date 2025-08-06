В Японии произошел взрыв

В японском городе Саппоро префектуры Хоккайдо произошел взрыв легкового автомобиля.
Об этом сообщает Oita Press.
«Около 13:10 поступили многочисленные звонки о взрыве автомобиля на парковке у аптеки», — говорится в сообщении.
В результате пострадали два человека, которых госпитализировали с травмами. При этом сообщается, что причины произошедшего пока не установлены.
Ранее у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Максимальная сила подземных толчков достигала трех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.