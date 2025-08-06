В Иркутской области из реки выловили машину с расчлененным трупом внутри

Чудовищно и циничное преступление произошло на днях в Иркутской области. Мужчина забил приятеля кувалдой, а труп его утопил вместе с машиной в речке Ангара. Об этом сообщает Следком Иркутского региона.

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Мужчины распивали спиртное в гаражном кооперативе. В какой-то момент возникла ссора. Один из приятелей взял кувалду и забил ею собутыльника. От полученных травм товарищ скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление убийца расчленил тело и разместил останки в багажнике автомобиля. Затем подъехал к реке Ангаре и столкнул машину в водоем.

После происшествия злоумышленник попытался скрыться, но его быстро разыскали стражи порядка. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Стоит вопрос об избрании меры пресечения.