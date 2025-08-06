Младенцу случайно оторвали руку во время родов

В Индии ребенок лишился руки из-за ошибки врачей. По данным The Times of India, во время родов медики оторвали младенцу конечность.

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Сообщается, что 30 июля беременная женщина приехала в роддом города Мандикхера штата Харьяна. Семья роженицы рассказала, что в медицинском заведении специалисты были грубыми и «бесчеловечными». В итоге во время появления ребенка что-то пошло не так, и малыш потерял руку. Мать покалеченного младенца обвиняет в этом врачей.

Несмотря на травматическую ампутацию, ребенок выжил. Его состояние на данный момент не уточняется.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося была собрана специальная комиссия. Она занимается расследованием. Уже удалось доказать, что врачи, принимавшие роды, нарушили право на жизнь и здоровье.

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