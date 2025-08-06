Жители Подмосковья похитили подростка и украли у него 12 тысяч рублей

Трое жителей подмосковного Лыткарина похитили 15-летнего подроста и заставили его заплатить за свободу. Потерпевший передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, а потом обратился в полицию.

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Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Обвиняемые, прибыли на автомобиле в город Лыткарино, где под надуманным предлогом посадили подростка в машину и, угрожая применением насилия, стали требовать от него передачи денежных средств за освобождение. Опасаясь за свою жизнь, подросток передал денежные средства в размере 12 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

После этого несовершеннолетнего отпустили. Подросток не стал спускать с рук такие действия по отношению к себе и обратился к правоохранителям, которые задержали троих подозреваемых. Им предъявили обвинение и в скором времени изберут меру пресечения.

Ранее полицейские задержали москвичей, подозреваемых в похищении человека. Фигуранты уголовного дела выманили потерпевшего после конфликта в Сети. Они отвезли его в безлюдное место и избили. После этого потерпевший обратился к правоохранителям, которые установили местонахождение злоумышленников. Задержанных жителей Москвы заключили под стражу.