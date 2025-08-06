В российском городе загорелся рейсовый автобус

В Симферополе, как информирует пресс-служба прокуратуры Крыма, загорелся рейсовый пассажирский автобус. Организована проверка.

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В связи с возгоранием рейсового автобуса начата проверка, говорится в сообщении надзорного органа.

Загорелась, как уточняется, городская маршрутка №62 "Загородный-Пневматика".

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания автобуса нет.