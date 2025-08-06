В российском городе загорелся рейсовый автобус
В Симферополе, как информирует пресс-служба прокуратуры Крыма, загорелся рейсовый пассажирский автобус. Организована проверка.
В связи с возгоранием рейсового автобуса начата проверка, говорится в сообщении надзорного органа.
Загорелась, как уточняется, городская маршрутка №62 "Загородный-Пневматика".
По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания автобуса нет.
«В маршрутке находилось 5 человек, - указали в пресс-службе. - Все вышли и не пострадали».