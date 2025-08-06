В российском городе загорелся рейсовый автобус

Московский Комсомолец

В Симферополе, как информирует пресс-служба прокуратуры Крыма, загорелся рейсовый пассажирский автобус. Организована проверка.

В российском городе загорелся рейсовый автобус
© Московский Комсомолец

В связи с возгоранием рейсового автобуса начата проверка, говорится в сообщении надзорного органа.

Загорелась, как уточняется, городская маршрутка №62 "Загородный-Пневматика".

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания автобуса нет.

«В маршрутке находилось 5 человек, - указали в пресс-службе. - Все вышли и не пострадали».