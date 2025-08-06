Четверо туристов погибли из-за паленого алкоголя на черноморском курорте

На черноморском курорте возбуждено уголовное дело по факту отравления некачественным алкоголем. Жертвами «паленки» стали четверо туристов, пишет тг-канал Kub Mash.

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По предварительным данным, муж с женой купили самодельную чачу на Козачьем рынке в поселке Сириус Краснодарского края. После употребления обоим стало плохо. Супругов в экстренном порядке госпитализировали в медучреждение. Но спустя несколько дней мужчина и женщина скончались в реанимации.

Похожая история случилась еще с двумя мужчинами. Установлено, что они там же покупали аналогичный напиток. Спасти туристов не удалось. Поле четырех смертей правоохранители нагрянули на рынок.

Силовики задержали нескольких реализаторов. Однако продавцов фальсификата пока что не обнаружили. Поиски виновников трагедии продолжаются.