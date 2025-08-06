Для задержания экс-госсекретаря Дагестана задействовали вертолет

Масштабную операцию с участием Генпрокуратуры и МВД провела ФСБ в Махачкале и Москве в рамках дела о многомиллиардном хищении госсобственности в Дагестане.

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Речь идет о крупнейшем нефтеперевалочном комплексе на Северном Кавказе - предприятии "Дагнефтепродукт", стоимостью более 100 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлена причастность к хищению у государства предприятия "Дагнефтепродукт" бывшего государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. По данным следствия, Магомедов в 2001-2005 годах, используя административный ресурс, незаконно вывел госпредприятие в республиканскую собственность, а позже продал в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

Для того чтобы провести более 70 обысков и задержать высокопоставленного чиновника и других фигурантов, был задействован спецназ ФСБ и вертолет.

На кадрах оперативной съемки, предоставленной "РГ" в ЦОС ФСБ, показано, как вертолет ФСБ зависает над крупнейшей нефтебазой в Махачкале, после чего из него по тросу десантируются спецназовцы. Их цель - офис с бассейном на берегу моря, который построили владельцы. Сразу после десантирования к зданию подъезжает несколько оперативных машин.

"Парни, поэтапно осматриваем каждый этаж. Не торопясь", - командует командир группы спецназа ФСБ.

Далее показан допрос в офисе троих мужчин, среди которых был и Магомедов.

На следующих кадрах спецназ входит в огромный пятиэтажный особняк, а точнее, дворцовый комплекс в центре Махачкалы.

По иску Генпрокуратуры государству возвращен похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный завод "Дагнотех".

Массивные ворота высотой в несколько человеческих ростов сотрудникам штурмовать не пришлось - их сам открыл охранник. Далее задержанный Магомедов сам показал, что хранится в его "скромных" владениях. Среди обнаруженного, большое количество удостоверений, золотые часы, сейф с оружием, сейф с деньгами и драгоценностями. Один из сейфов пришлось разрезать болгаркой - он оказался доверху набит новыми пачками пятитысячных купюр рублей и сотенных долларов.

"Сколько здесь?" - спрашивают оперативники.

В ответ мужчина только пожимает плечами, но и так понятно - очень, очень много миллионов. Также силовики провели обыск и в рабочем кабинете чиновника в здании правительства Дагестана, а также у других фигурантов дела.

Как отметили в ФСБ, на основании результатов проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий Генпрокуратурой к Магомедову подан антикоррупционный иск, который был удовлетворен Советским районным судом Махачкалы в полном объеме.

В итоге государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс "Дагнефтепродукт" и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод "Дагнотех". Все эти активы оцениваются в сумму более чем в 100 млрд рублей. Кроме того, по решению суда было арестовано имущество семьи Магомедовых и других фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд руб.

Что же касается самого бывшего госсекретаря и его подельников, то против них следственным департаментом Министерства внутренних дел России возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем.

Как отметили в спецслужбе, указом главы Республики Дагестан N 101 Магомедов был уволен с должности Государственного секретаря Республики Дагестан в связи с утратой доверия.