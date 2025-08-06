Шестилетний ребенок получил разрыв печени в аквапарке Санкт-Петербурга

Серьезную травму получил мальчик в аквапарке Санкт-Петербурга на проспекте Культуры. Инцидент случился 5 августа днем, передает 78.ru. Ребенок съезжал с горки. В этот момент в живот ему скатилась взрослая женщина.

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6-летнего мальчика срочно госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали разрыв левой доли печени. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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