Названа причина взрыва рядом с частным домом под Тулой

Взрыв рядом с частным домом в Тульской области произошел из-за денежного долга. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в РЕН ТВ.

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По предварительным данным, одному из мужчин задолжали восемь тысяч рублей. Поэтому он решил поговорить со своим должником вместе с другом.

Они приехали на разборки на квадроцикле. Во время переговоров один из них достал гранату, случайно выдернул чеку, и раздался взрыв, уточнили на телеканале.

Все четыре человека погибли в Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства рядом с частным домом. Следователями Богородицкого межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.

Недавно Двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны и принес ее домой в подмосковном городе Одинцово. Мать мальчика вызвала сотрудников экстренных служб.