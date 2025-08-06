Столичный суд подтвердил арест подозреваемого в госизмене профессора Плехановки

Лефортовский суд Москвы удостоверил, что задержанный по подозрению в государственной измене Вадим Салтыковский является профессором РЭУ имени Плеханова. Его арестовали до 25 сентября.

Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В.А. (профессор РЭУ им. Плеханова), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября 2025 года, — говорится на сайте инстанции.

Согласно этой статье подозреваемый может лишиться свободы на пожизненно.

До этого столичный суд приговорил к тюремному заключению супругов, передававших сведения о военных объектах в Москве и Подмосковье представителю Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Один из фигурантов дела получил 15 лет лишения свободы, а его жена проведет за решеткой на два года больше.