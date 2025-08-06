Маленький мальчик пропал на Ставрополье после падения в ров для скота

В Ставропольском крае трехлетний ребенок случайно провалился в глубокую яму, когда катался на велосипеде. На поиски мальчика отправились более 60 полицейских.

Как рассказали в пресс-службе полиции Ставрополья, инцидент произошел в Нефтекумском округе. В конце июля к стражам порядка обратился житель села Тукуй-Мектеб, заявивший о пропаже трехлетнего внука. Родственники не смогли самостоятельно найти мальчика, которого в последний раз видели на территории кошары, передает ИА Stavropol.Media.

После этого на поиски ребенка отправились более 60 сотрудников полиции. Правоохранители распределились цепочками и стали прочесывать местность. Спустя два часа масштабных поисков им удалось найти мальчика в двух километрах от дома в зарослях камыша. Малыш был напуган.

– Полицейские доставили несовершеннолетнего родителям и выяснили, что мальчик катался на велосипеде рядом с кошарой. В это время мама занималась с младшим ребенком и не заметила, как старший случайно скатился в расположенный рядом оградительный ров для контроля движения скота, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ребенок не смог выбраться и отправился вдоль рва искать выход.