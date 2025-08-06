Охранник столичного супермаркета зверски избил покупателя

Столичная полиция задержала 43-летнего жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью посетителя. Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Уральская в Москве, пердает прресс-служба МВД России.

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В торговом зале супермаркета между покупателем и секьюрити возникла словесная перепалка. Конфликт перерос в драку. В результате охранник жестоко избил 53-летнего покупателя. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу. Работник службы безопасности тем временем скрылся.

Секюрити, успевшего выехать из столичного региона, задержали аж в Астраханской области. Мужчину вернули в столицу для проведения оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта заключили под стражу.