Россиянка пыталась заживо сжечь любовницу мужа

На севере Петербурга устанавливаются обстоятельства поджога автомобиля с женщиной внутри, пострадавшая получила обширные ожоги и попала в реанимацию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в Парголово, в экстренные службы поступило сообщение о горящем во дворе дома автомобиле, в машине находилась молодая женщина. Потерпевшая успела выбежать из объятого огнем салона.

Выяснилось, что иномарка принадлежит 41-летней петербурженке. Ее во время конфликта облила горючей жидкостью и подожгла 38-летняя жительница Парголово на фоне ревности к своему мужу. Пострадавшую с ожогами доставили в НИИ скорой помощи, у нее поражено 80% поверхности тела. В тяжелом состоянии пациентка помещена в реанимацию.

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До этого в Невинномысске сосед вытолкнул женщину из окна третьего этажа. 33-летний обвиняемый поссорился со своей соседкой на кухне общежития и намеренно вытолкнул женщину в открытое окно. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном.