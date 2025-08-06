В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации

В Москве правоохранители задержали четверых сторонников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Их представитель заявил, что, по предварительной информации, четверо мужчин, поддерживая движение ФБК и "Штабы Навального", переводили денежные средства на счет ФБК.

По словам собеседника агентства, против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до восьми лет. Как рассказали агентству в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

1 августа экс-фотографа "Штабов Навального" Александра Струкова включили в России в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против фотографа возбудили уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма".

При этом в мае 2025 года стало известно, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело — о публичных призывах к терроризму.