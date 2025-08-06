В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации

Газета.Ru

В Москве правоохранители задержали четверых сторонников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Их представитель заявил, что, по предварительной информации, четверо мужчин, поддерживая движение ФБК и "Штабы Навального", переводили денежные средства на счет ФБК.

В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации
© РИА Новости

По словам собеседника агентства, против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до восьми лет. Как рассказали агентству в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

1 августа экс-фотографа "Штабов Навального" Александра Струкова включили в России в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против фотографа возбудили уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма".

При этом в мае 2025 года стало известно, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело — о публичных призывах к терроризму.