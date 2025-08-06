Как жители Камчатки проживали сильнейшее за 73 года землетрясение

Мощнейшее с середины XX века землетрясение на Камчатке произошло неожиданно. Местные жители шутят: они настолько суровы, что при землетрясении в два балла лениво переворачиваются на другой бок, в четыре - нехотя встают с кровати, а в пять - медленно идут к двери. Но даже для них такая тряска стала полной неожиданностью и застала врасплох. Кто-то проводил обычное утро среды в сборах на работу, кто-то спасал людей в больнице, а кто-то мирно стриг клиентов в парикмахерской. Как жители полуострова провели этот страшный день - расскажет "РГ".

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Героями того злополучного дня стали врачи Камчатского онкодиспансера, которые, несмотря на всю сложную ситуацию и угрозу собственным жизням, продолжили делать операцию во время толчков. Кадры самоотверженного поступка медиков распространили в социальных сетях. На видео хирурги-онкологи Любовь Цыплакова и Яна Гвоздева не стали прерывать удаление опухоли - остановка несла риски для жизни пациентки. Врачи и операционная сестра изо всех сил удерживали больную, чтобы та не упала со стола.

- Слава богу, что операция уже завершалась. Нам повезло: это было плановое вмешательство. Мысли покинуть операционную не было. Думали, когда это все закончится и мы продолжим работу, - рассказала завотделением Камчатского краевого онкодиспансера Яна Гвоздева.

Видео вызвало бурный резонанс по всему миру. Так, жители Бразилии оставили множество комментариев, в которых выразили восхищение героизмом российских медиков.

- Настоящие герои! Никто из них не сбежал, чтобы спасти свою жизнь. Остались вместе с пациентом, - пишет в социальных сетях одна из жительниц далекой страны.

Во время сильнейшего сейсмособытия, которое может легко унести жизнь человека, на свет продолжали появляться дети. Врачам и медсестрам роддома №1 во время толчков пришлось эвакуировать рожениц и новорожденных в безопасную зону. В родильном отделении в момент землетрясения активно шли роды. Медики успешно их приняли - на свет появился здоровый малыш.

- Страшно было, как и всем. Но мы собрались, начали эвакуацию. После того как убедились, что все уже на улице, пошли в родзал рожать, - рассказал акушер-гинеколог Мгер Адамян. - Мы паниковать не имеем права. У нас работа такая, что постоянно экстренная ситуация, но мы пытаемся, если есть какая-то паника, не показывать это.

В момент землетрясения в стенах Камчатской краевой детской больницы находились 73 маленьких пациента.

- Мы не делали скриншоты, мы не снимали видео... Мы просто выполняли свою работу - выносили на руках и выводили детей из здания. Рядом с теми, кого невозможно было эвакуировать, - шесть детей на аппарате искусственной вентиляции легких - остались врачи, - поделились сотрудники ККДБ.

По поручению главы Камчатского края Владимира Солодова более 20 медиков - врачей и медсестер - представят к федеральным наградам.

Образцом настоящего хладнокровия стала парикмахер из Петропавловска-Камчатского, которая продолжила стричь клиентку прямо на улице после эвакуации. Девушка мирно сидела среди множества прохожих, пока специалист во время подземных толчков умело работала ножницами.

- Я была в салоне красоты. Женщины, пришедшие на массаж, выскакивали на улицу полураздетые, обернувшись в то, что первое попалось под руку. Мы с парикмахером тоже выбежали, переждали первый удар, вернулись - и тут начались сильнейшие афтершоки, - рассказывает жительница Петропавловска-Камчатского Мария.

Местных радиоведущих землетрясение настигло в разгар прямого эфира. Журналисты вместе с гостьей эфира покинули студию только после распоряжения продюсеров.

- Трясет нас немножко! Нас трясет, Марина! Марина, спокойно, все хорошо! Дорогие друзья, напомню, что живем мы на Камчатке! - успокаивали ведущие.

Если жители региона так или иначе привыкли к систематическим тряскам, то для тех, кто впервые оказался на полуострове, землетрясение стало полной неожиданностью. Так, студенты 4-го курса кафедры физики Земли МГУ проходили на Камчатке летнюю полевую практику.

- Землетрясение застало нас в краеведческом музее разглядывающими череп моржа. Смотрительница сразу открыла дверь наружу, выходы тут в каждом зале, в котором есть возможность это сделать. Позвякивали стеллажи с экспонатами. Нас и других посетителей музея быстро вывели. Из соседних зданий также выбегали люди. Студенты кафедры, как и во время предыдущего землетрясения 20 июля, были в неописуемом восторге, остальные были слегка, а то и сильно напуганы. В музее толчки ощущались так, будто неглубоко под нами грохотало метро, на улице же колебания напоминали поездку в тамбуре старой электрички, - поделилась впечатлениями студентка Ирина Спиридонова.

Мощный подземный толчок определенно сплотил жителей Камчатки. На улицах те, кто боялся возвращаться домой, установили палатки, люди делились друг с другом спальными мешками, помогали старикам и успокаивали малышей, заставляя их представить, что сейчас едут на поезде. Взаимовыручка, юмор и помощь - вот что помогло людям пережить самые страшные за последние 73 года сутки.

Справка "РГ"

Что произошло?

- Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7-8,8.

- Оно оказалось мощнейшим для региона с 1952 года.

- После землетрясения начал развиваться сильный афтершоковый процесс - он может продлиться несколько месяцев.

- В этот же день в Северо-Курильске зафиксировано землетрясение магнитудой 7,9.

- Возникло цунами, которое обрушилось на Курильские острова, зафиксировано четыре волны.

- Затоплен порт, а также рыбопромышленное предприятие "Алаид".

- Землетрясение вызвало серию цунами в Тихом океане.

- Предупреждения об угрозе гигантских волн объявили в США, Японии, Китае, Чили, Перу, Эквадоре, Мексике и ряде других стран.

- После сильного землетрясения шесть вулканов, расположенных на Камчатке, проявляют активность.

Легенда

Почему земля трясется

У коренных жителей Камчатки ходит легенда про гамулов - духов, живущих на вулканах. Проголодавшись, они выползают из своих дымящихся юрт, спускаются к океану и выхватывают мохнатыми лапами огромных китов из морской пучины.

Набив на каждый палец по киту, они возвращаются в свою обитель, разводят костры и варят мясо. Когда вулкан дымится - это значит, что гамулы готовят себе обед. А когда начинается извержение и из жерла исполина летят камни, это духи выбрасывают обглоданные кости. Остатки китового жира стекают по склонам вулкана и превращаются в огненные лавовые реки.

Наевшись китового мяса, гамулы пускаются в пляс: кружатся, топают, бьют в бубны из китовых черепов. Чем яростнее танец, тем страшнее раскалываются скалы и глубже проваливаются равнины.