Раскрыты последствия землетрясения на Камчатке

Директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров рассказал, к каким последствиям привело землетрясение на Камчатке. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Чебров раскрыл последствия землетрясения на Камчатке и подчеркнул, что она немного снизилась по высоте. По его мнению, не следует ожидать новых значительных изменений.

«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — отметил ученый.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров. Катаклизмы также пришли в Сахалинскую область, где из-за цунами и подземных толчков на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском вводили режим ЧС.