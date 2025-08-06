Жителей Краснодара напугал громкий хлопок в небе над городом

Власти столицы Кубани прокомментировали появившиеся в соцсетях рассказы местных жителей, которые были встревожены во вторник днем похожим на взрыв громкий хлопок в небе над мегаполисом.

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"Видим сообщения от жителей о хлопке, который был слышен в разных районах Краснодара, - говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службой города Краснодара. - Сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях в ЕДДС не поступало".

Подобного рода обращения краснодарцев регулярно поступают в различные структуры администрации муниципалитета. В большинстве случаев власти объяснили это тем, что пролетавший над городом самолет преодолевал звуковой барьер.

Отметим, что по информации центр оповещения Краснодарского края около двух часов ночи на территории Кубани объявлялась "Беспилотная опасность" и существование угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Но утром 5 августа в 05:24 сообщалось об отмене угрозы "Беспилотная опасность".