Медведь напал на российскую певицу во время отдыха

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На певицу татарской эстрады Гульназ Асаеву напал медведь во время отдыха на природе, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артистка со своей группой музыкантов выехала на природу. Туристы разожгли костер и пожарили мясо.

«На запах пришел медведь и напал на людей», — говорится в сообщении.

Асаева опубликовала фотографию окровавленного мужчины в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадал концертный директор исполнительницы — Вадим Фатхинуров.

Ранее в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя.