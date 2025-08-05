Медведь напал на российскую певицу во время отдыха

На певицу татарской эстрады Гульназ Асаеву напал медведь во время отдыха на природе, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что артистка со своей группой музыкантов выехала на природу. Туристы разожгли костер и пожарили мясо.
«На запах пришел медведь и напал на людей», — говорится в сообщении.
Асаева опубликовала фотографию окровавленного мужчины в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадал концертный директор исполнительницы — Вадим Фатхинуров.
Ранее в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя.