Назван виновник катастрофы батискафа «Титан»

Главным виновником катастрофы батискафа «Титан» в Северной Атлантике является американская компания OceanGate, заявил Совет по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США. Документ опубликован на сайте ведомства.

Батискаф пропал в июне 2023 года во время очередного погружения к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. На его борту находилось пять человек — два пилота и пассажиры. Все они погибли во время катастрофы.

Обломки аппарата были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции и доставлены в порт.

«Основными факторами, способствовавшими возникновению проблемы, стали ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки судна Titan компанией OceanGate», — пояснили в Совете.

Стали известны последние слова экипажа батискафа «Титан»

В ведомстве отметили, что в компании царила «токсичная корпоративная культура».

В ходе расследования было установлено также, что компания не провела необходимые исследования и не устранила несовершенства в корпусе батискафа после предыдущей экспедиции к «Титанику».

Ранее сообщалось, что экипаж батискафа Titan перед крушением подал сигнал «все в порядке». После этого «связь была потеряна навсегда».