Автогонщик из США Крис Рашке погиб во время попытки установить скоростной рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

60-летний мужчина пытался установить рекорд скорости на солончаках Бонневилль в штате Юта. Рашке удалось разогнаться до 457 км/ч, но он не справился с управлением и перевернулся.

На месте дежурили врачи — Рашке была оказана медицинская помощь, но спасти жизнь гонщика не удалось. Позже мужчина скончался от полученных травм.

Отметим, что ранее погиб австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012 году совершил прыжок из стратосферы. Тогда он стал первым человеком, который смог преодолеть скорость звука в свободном падении. Мужчина погиб во время полета на параплане в Италии.