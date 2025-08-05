Сыщики выявили связанную с СВО аферу по оформлению микрозаймов на россиян

В Республике Бурятия предстанет перед судом 22-летний аферист из города Уссурийска Приморского края, обвиняемый в 236 эпизодах мошенничества и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, юный аферист подыскивал доверчивых граждан, говоря, что помогает российским военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и просил купить sim-карты якобы для передачи их бойцам. Он выяснял, кто из прошлых владельцев карт не отвязал их от личных кабинетов на портале госуслуг. Аферист взламывал аккаунты и оформлял онлайн-кредиты в микрофинасовых организациях.

Для зачисления денег мошенник указывал реквизиты подконтрольных счетов. После задержания оперативники выяснили, что действовал фигурант не один, а в составе организованной преступной группы. Уголовные дела в отношении его неустановленных сообщников были выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг» — теперь они получают данные аккаунтов россиян от лица военкомата.