Двух российских школьниц сбил гидроцикл в бухте Японского моря

Двух катающихся на сапе школьниц сбил гидроцикл в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, инцидент произошел во вторник, 5 августа, в селе Рисовая Падь. Двенадцатилетняя и семнадцатилетняя девочки катались на сапе в бухте Троицы в Японском море, когда их сбил гидроцикл.

Несовершеннолетних доставили в ближайшую больницу. По предварительным данным, они не пострадали. Водителя водного мотоцикла задержали.

Ранее катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на судне катался их нетрезвый друг.